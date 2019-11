Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall auf der B 239 mit drei beschädigten Autos

Höxter (ots)

Drei Fahrzeuge sind am Mittwoch, 20. November, bei einem Unfall auf der B 239 zwischen Höxter und Marienmünster zum Teil schwer beschädigt worden, zwei Personen trugen leichte Verletzungen davon. Ein 24-Jähriger war mit einem weißen BMW auf der B 239 aus Steinheim kommend in Richtung Höxter unterwegs, als er gegen 16:30 Uhr nach links in die Ausfahrt nach Höxter-Fürstenau einbiegen wollte. Dabei achtete er nicht auf einen entgegenkommenden Audi A3. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei der BMW noch gegen einen wartenden Nissan Pathfinder geschleudert wurde. Die Strecke musste für die Unfallaufnahme und Bergung für mehr als eine Stunde voll gesperrt werden. Der Nissan-Fahrer blieb unverletzt, die 30-jährige Audi-Fahrerin und der BMW-Fahrer wurden jeweils leicht verletzt. Der BMW und der Audi erlitten Totalschaden, die gesamte Schadenshöhe wird auf über 30.000 Euro geschätzt. /nig

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell