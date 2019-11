Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Stein gegen Windschutzscheibe geworfen

37688 Beverungen (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 15.11.2019, 12:00 Uhr und Sonntag 17.11.2019, 10:30 Uhr, ist die Windschutzscheibe eines geparkten LKW von einem unbekannten Täter beschädigt worden. Das Fahrzeug stand in der Industriestraße, nahe der Einmündung zum Kiesweg. Der unbekannte Täter nahm offensichtlich einen umherliegenden Stein auf und schleuderte ihn gegen die Windschutzscheibe des LKW. Es entstand ein Schaden von 750 Euro. Hinweise zu Tatverdächtigen nimmt die Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, entgegen./he

