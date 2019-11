Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Brand eines Müllcontainers Samstag, 16.11.2019, 00.01 Uhr - 07.35 Uhr

34414 Warburg (ots)

Auf dem Schulgelände, im Bereich der Sekundarschule und des angrenzenden Hallenbades im Stiepenweg wurde durch einen Bediensteten am Samstagmorgen eine starke Rauchentwicklung aus einem Metallabfallcontainer festgestellt. Der Brand konnte durch die sofort alarmierte Feuerwehr aus Warburg schnell gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen haben bislang unbekannte Täter den Inhalt des Müllcontainers in Brand gesetzt. Es enststand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Kriminalpolizei Warburg ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet um Hinweise. Wer den Vorfall beobachtet hat und Angaben zum Vorfall machen kann, möge sich bei der Polizei in Warburg unter der Nummer - 05641 - 78800 - melden. /Sche

