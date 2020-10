Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Waschmaschine gestohlen

Altena (ots)

Mit Hilfe einer Videoaufnahme kann sich die Polizei auf die Suche nach einem Waschmaschinendieb machen. Der Altenaer hatte das Gerät am Dienstagabend gegen 20 Uhr vor seinem Hauseingang an der Rahmedestraße in Mühlenrahmede abgestellt. Am nächsten Morgen um 10.40 Uhr stellte er fest, dass die Maschine weg war. Da er seinen Hauseingang mit einer Videokamera überwacht, kontrollierte er die Aufnahmen. Darauf ist zu sehen, wie ein Mann mit leicht kräftiger Statur das Gerät inspiziert. Der Unbekannte ist ca. 35 bis 40 Jahre alt, trug einen grünen Pullover und eine schwarze Jogginghose. Er hat schwarze, kurz rasierte Haare und Bart im Bereich der Oberlippe und des Kinns. Der Mann holte eine Schubkarre aus seinem weißen Mercedes-Transporter, lud die Waschmaschine darauf und brachte sie zu seinem Fahrzeug. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0.

