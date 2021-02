Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Enkeltrickbetrüger erbeuteten 40.000 Euro - Polizeieinsatz unter Beteiligung des SEK nach Bedrohung - Feuerwehreinsatz - Unfälle

Backnang: Feuerwarnmelder verhinderte Schlimmeres

Ein Rauchmelder löste am Montagnachmittag gegen 15 Uhr in einer Wohnung in der Südstraße aus, weil Essen auf einem eingeschalteten Herd stand und die Bewohner außer Haus waren. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen ausgerückt und hat mit fünf Einsatzkräften so rechtzeitig interveniert, bevor ein offenes Feuer entstand. Die Wohnung musste lediglich belüftet werden. Schaden entstand keiner.

Waiblingen: In Leitplanke gefahren

Eine 35-jährige Autofahrerin befuhr am Montag gegen 17.45 Uhr die B 14 in Richtung Winnenden. Nach der Anschlussstelle Waiblingen-Mitte musste sie abbremsen und verlor dabei die Kontrolle. Ihr Fahrzeug schleuderte und streift auf der rechten Fahrbahnseite die dortige Leitplanke. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Autofahrerin und ein Kind, das auf dem Beifahrersitz saß, wurden vermutlich leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Alfdorf: Enkeltrick

Eine Seniorin aus Alfdorf wurde in der letzten Woche Opfer eines Enkeltrickbetrugs. Sie wurde am 26. Januar von einer Frau angerufen, die sie sofort mit "Oma" ansprach. Die Seniorin ging nun davon aus, dass es sich um ihre Enkelin handelt. Die Betrügerin gaukelte in dem Telefonat der Senioren vor, dass sie sich im Moment bei einem Notar befände und für einen beabsichtigten Immobilenkauf 40.000 Euro benötige. Das Opfer wurde nach diesem Gespräch nochmals von einem angeblichen Notar angerufen, der auch auf das Opfer dahingehend einwirkte, dass sie mit niemanden über den Immobilenkauf reden solle. Die Seniorin bestellte nun das Geld bei ihrer Hausbank, holte es tags darauf dort ab und übergab es noch am Mittwochnachmittag einem unbekannten Mann, der sich als enger Vertrauter des Notars ausgab. Dieser Tatverdächtige fuhr nach der Geldübergabe in einem nördlich in Alfdorf befindlichen Wohngebiet vermutlich mit einem gelben Kleinbus weg. Hinweise dazu nimmt die Kripo Waiblingen unter Tel, 07151/9500 entgegen. Tipps zum Schutz vor derartigen Betrugsmaschen können Sie unter folgendem Link abrufen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Leutenbach: Autofahrerin nach Auffahrunfall leicht verletzt

Rund 5000 Euro Sachschaden sowie eine leicht verletzte Autofahrerin sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr in der Winnender Straße. Ein 21-jähriger Opel-Fahrer fuhr aus Unachtsamkeit auf den Skoda der vor ihm verkehrsbedingt stehenden 40-jährigen Skoda-Fahrerin auf, wobei diese leichte Verletzungen erlitt.

Winnenden: Polizeieinsatz nach telefonischer Bedrohung

In der Bahnhofstraße kam es in der Nacht zum Montag nach einer möglichen telefonischen Bedrohungsstraftat bei einem Tatverdächtigen zu einem Polizeieinsatz. Da sich im Vorfeld Hinweise darauf ergaben, dass der Mann bewaffnet sein könnte, wurde das Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Der 57-Jährige konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Dort wurde eine geringe Anzahl von Munition sowie eine nicht einsatzbereite historische Schusswaffe aufgefunden. Ob diese Waffe aufgrund ihres Alters überhaupt funktionsfähig ist, ist noch unklar. Der Tatverdächtige wurde nach durchgeführten Ermittlungen am Montagnachmittag wieder auf freien Fuß gesetzt. Ersten Erkenntnissen zufolge besteht ein Zusammenhang mit dem Prozess um das versuchte Tötungsdelikt am 07.01.2020 im Industriegebiet Eisental in Waiblingen. Die Ermittlungen dauern an.

