POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, 21.01.2021, gegen 11:30 Uhr, befuhren der 61-jährige Fahrer eines Skoda aus Kaufungen und ein 20-jähriger Fahrer eines VW Golf aus Haunetal die B27 aus Richtung Fulda in Richtung Innenstadt. An der Ampel der Lomo-Kreuzung ordneten sich beide auf der Linksabbiegespur Richtung B62 ein. Bei grüner Ampel fuhr der Fahrer aus Haunetal an und touchierte den Pkw aus Kaufungen. Der Fahrer aus Kaufungen wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.250 Euro.

Neuenstein - Am Donnerstag, zwischen 8 und 18:30 Uhr, parkte der 51-jährige Fahrer eines Toyota Yaris in Aua auf dem Parkplatz einer Tankstelle. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Rangieren den Pkw und entfernte sich unerlaubt. Es entstand ein Schaden von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

