POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen Einbrecher festgenommen

Bebra/Breitenbach - In der Nacht auf Freitag (22.01.) brachen zwei Täter in ein Wohnhaus in der Hersfelder Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ein Zeuge beobachtete das Tatgeschehen und informierte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten die Beamten die Identität zumindest eines Tatverdächtigen schnell klären. Im Rahmen der anschließenden, von der Staatsanwaltschaft Fulda angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung, trafen die Ermittler den 31-jährigen Mann aus Bebra und eine zweite tatverdächtige 28-jährige Frau an. Die Beamten beschlagnahmten das vorgefundene Diebesgut und verschiedene Betäubungsmittel.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Einbruchsdiebstahls und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda wurden beide Personen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

