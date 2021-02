Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Diebstahl aus PKW - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Hüttlingen: Aufgefahren

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro kam es am Dienstag gegen 07:15 Uhr auf dem Zubringer zur Westumgehung an der Anschlussstelle Hüttlingen. Ein 41-jähriger Fahrer eines PKW Smart erkannte zu spät, dass die vor ihm fahrende 18-jährige Fiat-Fahrerin anhalten musste und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag gegen 07:30 Uhr wollte ein 60-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinter von der Wilhelm-Maybach-Straße nach links auf die Max-Eyth-Straße einfahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Nissan Qashqai eines 36-jährigen Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Am Dienstag wurde zwischen 07:45 Uhr und 11:30 Uhr ein silberner PKW BMW, welcher in der Goethestraße geparkt war, durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher, welcher vermutlich mit einem blauen Fahrzeug unterwegs war, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580

Bettringen: Diebstahl aus PKW

Mit einem unbekannten Gegenstand wurde zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, die Heckscheibe eines silbernen PKW SsangYong eingeschlagen. Anschließend wurde aus dem Kofferraum ein Trafo im Wert von 20 Euro entwendet. Der PWK parkte zu diesem Zeitpunkt in der Straße In der Laube. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Bettringen unter der Rufnummer 07171 / 7966490 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Mit gelber und blauer Farbe wurde die Mauer eine Fußgängerüberführung vom Remswasen zur Baldungsstraße großflächig beschmiert. Entdeckt wurden die Schmierereien am Montag, gegen 8 Uhr. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell