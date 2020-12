Polizei Duisburg

POL-DU: Süd/Mündelheim: Zahlreiche Autoreifen aufgeschlitzt - Polizei sucht Zeugen

DuisburgDuisburg (ots)

In den vergangenen drei Wochen sind im Duisburger Süden, insbesondere in Mündelheim und Umgebung, zahlreiche Autoreifen aufgeschlitzt worden. Teilweise bemerkten Fahrer erst auf der Autobahn, dass etwas an den Reifen nicht stimmt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der letzten Zeit verdächtige Frauen, Männer oder Jugendliche an Autos beobachtet? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 entgegen.

