Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Einbruch

Aalen (ots)

Winnenden: Geparktes Auto gestreift

Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer musste an der Einmündung Vogelberg / Im Aupperle am Mittwochvormittag gegen 10:15 Uhr beim Rangieren kurz rückwärtsfahren und streifte hierbei einen am Straßenrand geparkten Peugeot. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Aspach: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in ein Firmengebäude in der Talstraße ein und durchwühlten dieses nach Diebesgut. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Einbrecher die Telefon-Anlage, eine Kaffeemaschine sowie diverse elektrische Arbeitsgeräte im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegengenommen.

Weissach im Tal - Unterweissach: Fußgänger bei Unfall verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Brüdener Straße. Der Mann wollte kurz vor 7:30 Uhr die Fahrbahn am dortigen Zebrastreifen überqueren und wurde hierbei von einem 56-jährigen Audi-Fahrer übersehen, der die Straße aus Richtung Backnang kommend entlangfuhr. Nach der Kollision mit dem Pkw stürzte der Fußgänger, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell