Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Geldbörse während Einkauf entwendet

Haßloch (ots)

Am Freitag, 29.01.2021, kam es in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr, in einem Discounter in der Schillerstraße zum Diebstahl einer Geldbörse. Opfer war eine 84-jährige Frau, die ihre Geldbörse in einer Handtasche mitführte, welche sie nach eigenen Angaben ständig bei sich trug. Dennoch gelang es dem/der Täter(in) die Tat von ihr unbemerkt auszuführen. Der entstandene Schaden dürfte ca. 100,- Euro betragen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell