Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots)

Im Tagesverlauf des 28.01.2021 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim an verschiedenen Stellen im Dienstgebiet Verkehrskontrollen, kombiniert mit Geschwindigkeitsüberwachung, durchgeführt. Im Zeitraum von 11:00 - 12:00 Uhr wurden im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße in Herxheim am Berg keine Verstöße festgestellt. In einer Folgemessung im Bereich Ziegelhütte / Parkweg in Weisenheim am Sand musste lediglich ein Fahrzeugführer beanstandet werden - dieser überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um 13 km/h. Ebenso musste ein Fahrzeugführer in der Marcigny Straße in Freinsheim beanstandet werden - dieser wurde im verkehrsberuhigten Bereich, in dem lediglich Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist, mit 24 km/h gemessen.

