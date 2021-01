Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Niederkirchen) Nach Unfall geflüchtet

Niederkirchen (ots)

Nicht angehalten nach einem Zusammenstoß mit einem Opel Combo, hat am Donnerstagvormittag (28. Januar 2021, 9:00 Uhr), ein Autofahrer aus Deidesheim. Die 53-jährige Fahrerin des Opel war in der Hauptstraße in Niederkirchen dabei einzuparken, als sie von einem VW gestreift wurde. Über das abgelesene Kennzeichen wurde die Fahrzeugbesitzerin ermittelt. Wer mit dem Auto unterwegs war ist noch unklar. Die Polizei Haßloch ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

