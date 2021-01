Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße - Durch Verkehrsunfallflucht beschädigte Wingertszeile

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 27.01.2021, befuhr eine 29-jährige Haßlocherin gegen 08:00Uhr mit ihrem Toyota die K9, von der Landauer Straße kommend, in Fahrtrichtung Autobahnzubringer. Vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse kam sie nach einer leichten Linkskurve zunächst ins Schleudern und schließlich von der Fahrbahn ab. Hierauf rammte und beschädigte sie eine Wingertszeile, wodurch das Fahrzeug zum Stehen kam. Anstatt den Verkehrsunfall polizeilich zu melden, begab sich die Unfallverursacherin nach Hause und ließ ihren nicht mehr fahrbereiten PKW zurück. Aufmerksam wurde die Polizei auf den Sachverhalt erst, nachdem ein besorgter Passant das verunfallte Fahrzeug feststellte und dies meldete. Die Fahrerin, welche sich nunmehr wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten muss, konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden und räumte ihre Tat auch umgehend ein.

