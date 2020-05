Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Renitenter 22-Jähriger

Ludwigsburg (ots)

Mit einem renitenten 22-Jährigen bekamen es Mitarbeiter eines Supermarktes am Samstagabend in der Bahnhofstraße in Markgröningen zu tun. Gegen 19:55 Uhr beabsichtigte der 22-Jährige ein Erfrischungsgetränk an der Kasse zu bezahlen. Da sich in seinem mitgeführten Rucksack offensichtlich noch weitere Waren im Wert von über 38 Euro befanden, wurde der 22-Jährige vom Kassierer aufgefordert, den Inhalt des Rucksacks vorzuzeigen. Hierauf ging der junge Mann zurück in den Einkaufsbereich und versuchte die Produkte unbemerkt in verschiedenen Regalen zu verteilen. Aufgrund dieser Feststellung führten Sicherheitsdienstmitarbeiter ihn in die Geschäftsräume des Marktes, da ihm dort ein Hausverbot ausgesprochen werden sollte. Den Rucksack hatten sie ihm zu diesem Zeitpunkt bereits abgenommen. Aus noch unbekannten Gründen soll der 22-Jährige, der sich sehr aggressiv verhalten hatte, im Lagerbereich mit einem Einkaufswagen gegen das Bein des 34 Jahre alten Sicherheitsdienstmitarbeiter gerammt und ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Im Zuge dieser Auseinandersetzung soll auch sein 38-jähriger Sicherheitsdienstkollege, durch den renitenten Mann, am Hals gekratzt worden sein. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Streifenwagenbesatzung schrie der Querulant lautstark umher. Mehrere Mitarbeiter des Einkaufsmarktes versuchten ihn vergebens zu beruhigen. Nachdem die Beamten ihn aufgefordert hatten sich auszuweisen, verweigerte er die Herausgabe eines Ausweisdokuments. Stattdessen drehte er sich vor der angekündigten Personendurchsuchung schlagartig um, baute sich gegenüber einem Polizisten bedrohlich auf und spuckte ihn an. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht und mittels Handschließen gefesselt. Der 22-Jährige wehrte sich heftig gegen diese Handlung und trat gegen das Bein einer Beamtin. Um weitere Tritte und Spuck-Attacken zu vermeiden, wurden die Füße des 22-Jährigen fixiert und ihm ein Mund/Nasen-Schutz übergezogen. Anschließend brachte ihn eine Streife zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz. Während des gesamten Einsatzes beleidigte der 22-Jährige die Beamten nahezu durchgehend. Zudem verspürte die Polizistin durch den Tritt einen leichten Druckschmerz. Die beiden Sicherheitsdienstmitarbeiter erlitten durch die Auseinandersetzung ebenfalls leichte Verletzungen. Der 22-Jährige wurde nach Feststellung seiner Identität und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen versuchten Diebstahls, Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung rechnen.

