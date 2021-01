Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) E-Scooter ohne Versicherung

Haßloch (ots)

In der Richard-Wagner-Straße in Haßloch stoppte die Polizei am Donnerstag (21. Januar 2021) um 11 Uhr einen jungen Mann auf einem Elektrotretroller (E-Scopoter). Das Fahrzeug hatte keine Straßenzulassung, der Versicherungsschutz fehlte. Gegen den 31-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Da er sich den Roller von einem Freund ausgeliehen hat, muss sich auch dieser strafrechtlich verantworten, weil er das Fahren ohne Versicherungsschutz zugelassen hat.

