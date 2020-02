Hessisches Landeskriminalamt

LKA-HE: Schussabgabe auf Personen in der Hanauer Innenstadt am 19.02.2020 - Hessische Polizei bietet Hilfe für Opfer an

Nach Schussabgabe auf mehrere Personen in der Hanauer Innenstadt sind am Mittwochabend neun Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Der vermeintliche Täter und eine weitere Person wurden in seiner Wohnung tot aufgefunden. Im Zusammenhang mit der Tat weist die hessische Polizei auf das polizeiliche Hilfeangebot für Opfer hin. Unser Angebot gilt sowohl den unmittelbar betroffenen Personen, wie auch Augenzeugen des Vorfalls, die ebenfalls psychischen Belastungen ausgesetzt sein könnten. Die hessische Polizei beschäftigt in jedem Polizeipräsidium besonders geschulte Kolleginnen und Kollegen, die Sie über Ihre Rechte als Geschädigte aufklären und dabei unterstützen geeignete Hilfsangebote zu finden. Scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen!

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Hessisches Landeskriminalamt Zentralstelle für Kriminal- und Verkehrsprävention Opferschutz Telefon: 0611 - 83 131 00 E-Mail: opferschutz.hlka@polizei.hessen.de

Die Opferhilfsorganisation WEISSER RING leistet schnelle und unbürokratische Hilfe, z. B. finanzielle (Sofort-)Hilfen, unterstützt bei Antragstellungen und der Suche nach psychologischer Unterstützung (Traumaambulanzen/Therapeuten). WEISSER RING e. V. Opfer-Telefon: 116006 (täglich 7-22 Uhr, bundesweit und kostenfrei) E-Mail: Opferhilfe@weisser-ring.de

Für den Bereich Hanau bieten Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der HANAUER HILFE e.V.

Opfer- und Zeugenberatung Salzstraße 11 63450 Hanau

Telefon: 06181 - 24871

E-Mail kontakt@hanauer-hilfe.de

www.hanauer-hilfe.de

Beratung und Unterstützung an. Die Beratung ist selbstverständlich kostenlos und vertraulich.

