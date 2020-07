Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Schortens

Schortens (ots)

Am Dienstag, den 21.07.2020, erhielt die Polizei Jever Kenntnis von einer Sachbeschädigung in Schortens. Demnach soll am vergangenen Samstag gegen 02:00 Uhr eine Glasscheibe an der Bushaltestelle vor der Grundschule Plaggestraße in Schortens beschädigt worden sein.

Eine Zeugin hörte einen lauten Knall, konnte die Täter aber nicht mehr sehen. Bei einer Nachschau stellte sie dann die beschädigte Scheibe fest.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Schortens unter der Rufnummer 04461 918790 in Verbindung zu setzen.

