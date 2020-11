Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall in Dötlingen

Hoher Sachschaden ist am Dienstag, 17. November 2020, bei einem Verkehrsunfall in Dötlingen entstanden.

Gegen 06:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Mann aus der Gemeinde Bassum mit seinem VW die B213 in Richtung Delmenhorst. An der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord wollte er nach links auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück auffahren. Beim Abbiegen übersah er den Smart eines entgegenkommenden 59-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee.

Durch den Zusammenstoß der beiden Pkw entstanden erhebliche Schäden, verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden bezifferten die eingesetzten Beamten auf etwa 20.500 Euro.

