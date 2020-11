Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 11-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt +++ Korrektur

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 11-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 17. November 2020, im Kreuzungsbereich des Habbrügger Weg/Raiffeisenstraße/Atlasstraße/Lindenstraße in Ganderkesee leicht verletzt, nachdem er von einem Pkw-Fahrer übersehen wurde.

Der 57-jährige Mann aus Ganderkesee befuhr gegen 13:00 Uhr mit seinem Pkw-Opel die Atlasstraße um weiter geradeaus in die Raiffeisenstraße zu fahren. Dabei übersah er den von links kommenden, bevorrechtigten Radfahrer.

Durch den Zusammenstoß wurde der 11-jährige Junge aus Ganderkesee leicht verletzt.

Die Mutter des 11-Jährigen wurde durch die Polizei in Kenntnis gesetzt und erschien kurze Zeit später an der Unfallstelle. Die Verletzungen des Jungen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Er wurde anschließend in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die beteiligten Fahrzeuge blieben unbeschädigt.

Den 57-jährigen Unfallverursacher erwarten nun ein Bußgeldverfahren sowie ein Strafverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung.

