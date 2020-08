POL-Einsatz: Seenotfall bei Immenstaad am Bodensee

Polizeipräsidium Einsatz

Am 10.08.2020 ist es gegen 17 Uhr zu einem Seenotfall vor Immenstaad gekommen. Der 51-Jährige deutsche Booteigner befuhr mit seinem Boesch Motorboot den Bodensee, als es aus bislang unbekannter Ursache zu einem nicht zu stoppenden Wassereinbruch in das hochwertige Holzmotorboot gekommen ist.

Dem Eigner gelang es noch die Wasserschutzpolizei Friedrichshafen über seine Notlage in Kenntnis zu setzen und den an Bord befindlichen zwei Kindern im Alter von 5 und 9 Jahren sowie dem zweiten Erwachsenen Rettungswesten anzulegen. Wenige Minuten später sank das Boot auf den Grund des Bodensees in etwa 40-60 Meter Wassertiefe. Durch das besonnene Verhalten des Schiffsführers kamen alle Beteiligten lediglich mit dem Schrecken davon.

Bei Eintreffen der Wasserschutzpolizei befanden sich alle Personen bereits an Bord einen Schweizer Motorbootes, welches auf die Notlage aufmerksam geworden war. Die Feuerwehr Friedrichshafen war ebenfalls mit zwei Booten im Einsatz.

Nach jetzigem Kenntnisstand ist es zu keiner Beeinträchtigung des Gewässers gekommen. Der Sachschaden beträgt etwa 50 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

