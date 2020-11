Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl in einem Supermarkt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst

Einen günstigen Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter am Dienstag, 17. November 2020, bei einem Diebstahl in einem Supermarkt in der Stedinger Straße in Delmenhorst.

Eine 59-jährige Frau aus Delmenhorst war zwischen 14:10 und 14:20 Uhr mit einem Einkaufswagen in der Gemüseabteilung im Supermarkt unterwegs. An ihrem Einkaufswagen hing ein Rucksack, in dem sich ihr Portemonnaie befand. In einem unbeobachteten Moment begab sich der bislang unbekannte Täter zum Einkaufswagen und entwendete das Portemonnaie aus dem Rucksack. Unter anderem gelangte er so an mehr als 100 Euro Bargeld.

Wem in der kurzen Zeitspanne verdächtige Personen im oder außerhalb des Supermarktes aufgefallen sind, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist wiederholt darauf hin, dass keine Wertgegenstände in Taschen oder Einkaufswagen hinterlegt werden sollten. Das gilt insbesondere dann, wenn diese sich außerhalb des Sichtfeldes befinden. Die Täter dieser weit verbreiteten Vorgehensweise suchen und nutzen diese Gelegenheiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell