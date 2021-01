Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Durmersheim - Bewirtung trotz entgegenstehender Corona-Verordnung

DurmersheimDurmersheim (ots)

Nach einem Zeugenhinweis mussten Beamte des Polizeireviers Rastatt am frühen Samstagabend zu einer Gaststätte in der Hauptstraße ausrücken. Vor Ort begegneten die Ordnungshüter kurz nach 18:15 Uhr zwei Besuchern des Lokals, welche offenbar bereits das Weite suchen wollten. Anschließend stellten die Polizisten an einem Tisch im Innenraum fünf weitere Personen fest, welche gemeinsam diverse alkoholhaltige Getränke konsumierten. Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine augenscheinliche Bewirtung handelte und die Besucher aus unterschiedlichen Haushalten stammen, endete der Polizeieinsatz mit mehreren geschriebenen Anzeigen. /jt

