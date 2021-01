Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fahrzeugbrand, Zeugen gesucht

OffenburgOffenburg (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:50 Uhr, wurde über Notruf ein Fahrzeugbrand in der Burdastraße gemeldet. Der Pkw, ein Audi S 8, brannte vollständig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 115 000 Euro. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und ist daher auf Zeugen angewiesen. Diese werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Offenburg, Telefon 0781/21-2810, in Verbindung zu setzen.

