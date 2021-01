Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Erfolgreiche Vermisstensuche

ForbachForbach (ots)

Am Samstagabend, um 18:10 Uhr, meldete ein aus Sindelfingen stammendes Ehepaar den 21-jährigen Sohn als vermisst. Sie haben ihn bei einem Ausflug im Bereich der Schwarzenbachtalsperre in Forbach gegen 14 Uhr aus den Augen verloren. Aufgrund der Gesamtumstände war von einer hilflosen Lage auszugehen. Aus diesem Grund wurden starke Kräfte zum Einsatz gebracht. Die Feuerwehr Forbach, das THW Bühl und Rastatt, die DLRG, die Bergwacht und die Rettungshundestaffel unterstützen das Polizeirevier Gaggenau tatkräftig. Über Radio und Facebook wurde die Öffentlichkeit miteinbezogen. Es gingen zahlreiche und auch nützliche Hinweise ein. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Nach zehn Stunden intensivster Suche konnte der junge Mann nördlich der Schwarzenbachtalsperre durch die Hubschrauberbesatzung lokalisiert werden. Er lag in einem abgelegenen Waldstück bereits auf dem Boden. Eine Polizeistreife brachte ihn schließlich zu seinen Eltern. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut. Insofern können alle am Einsatz Beteiligten von einem erfreulichen Ausgang sprechen, allen voran die erleichterten Eltern.

/EJA

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell