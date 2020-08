Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Saunabrand im Ferienhaus

Ingelheim-Frei Weinheim (ots)

Zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kommt es am Donnerstagabend im Bereich des Ingelheimer Strandbades. Ein 32-jähriger schaltet gegen 23:00 Uhr die Sauna in einer Ferienwohnung ein und bemerkt nach einiger Zeit, dass die Holzwände glühen und qualmen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte kann durch schnelles Eingreifen ein kompletter Brandausbruch verhindert werden. Die gesamte Ferienwohnung ist allerdings verraucht und die Sauna beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommt als Brandursache ein technischer Defekt im Saunaofen in Frage.

