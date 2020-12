Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Nötigung auf der Autobahn - Zeugen gesucht

MahlbergMahlberg (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr fuhr ein Berliner Lkw mit Anhänger und weißem Planenaufbau auf der Autobahn zwischen Ettenheim und Lahr in Richtung Norden. Hinter ihm her fuhr die Freundin des Lkw-Fahrers mit einem weißen Audi Q7 mit Freiburger Nummer. Als die Frau mit ihrem Audi immer langsamer wurde, setzte ein nachfolgender Lastzug mit blauem Führerhaus und gelber Plane zum Überholen an. Der Fahrer wollte dann zwischen dem weißen Audi und dem vorausfahrenden Freund der Audi-Fahrerin wieder einscheren. Das missfiel allerdings dem vorausfahrenden Freund, weshalb dieser nach links vor den Überholer scherte und diesen herunterbremste. Hierbei kam es offensichtlich zu gefährlichen Situationen. Alle drei Beteiligten konnten später von der Autobahnpolizei auf einem Parkplatz angehalten werden. Die beiden Lkw-Fahrer bezichtigten sich gegenseitig diverser Verkehrsverstöße. Um Licht in das Dunkel zu bringen werden Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben gebeten, sich beim Autobahnpolizeirevier Offenburg unter Tel. 0781/214200 zu melden. /CBR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell