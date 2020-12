POL-OG: Bühl, Vimbuch- Arbeitsunfall

Polizeipräsidium Offenburg

Bühl, VimbuchBühl, Vimbuch (ots)

Bei einem Arbeitsunfall am Dienstagmittag im Bereich einer Tankstelle auf der Hurststraße hat sich ein 61-Jähriger verletzt und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden . Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann gegen 15 Uhr eine Klappenverriegelung auf dem Dach seines Lastwagens Lkw überprüft haben. Hierbei soll der 61-Jährige das Gleichgewicht verloren haben und daraufhin circa drei Meter tief auf den Betonboden der Tankstelle gestürzt sein. Hierbei zog er sich Blessuren zu, welche anschließend in einem örtlichen Klinikum untersucht wurden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Beamten des Polizeireviers Bühl nicht vor.

