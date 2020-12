Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Motorbrand nach technischem Defekt

OffenburgOffenburg (ots)

Ein technischer Defekt dürfte am Mittwochvormittag der Auslöser für einen Fahrzeugbrand in der Okenstraße gewesen sein. Eine 41-Jährige war gegen 11:15 Uhr mit ihrem Renault in der Okenstraße unterwegs, als während der Fahrt plötzlich Rauch aus dem Motorraum des Wagens emporstieg. Die Frau konnten ihr Auto rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Offenburg waren schnell zur Stelle und bekämpften die Flammen. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro beziffert.

