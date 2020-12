Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried - Vom Feldweg abgekommen

NeuriedNeuried (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmittag circa 100 Meter südlich der Dundenheimer Mühle. Ein 53-jähriger Kraftradfahrer befuhr gegen 16 Uhr den Feldweg östlich der Schutter in Richtung Dundenheimer Mühle. Dabei kam der Motorrad-Lenker vom Feldweg ab und stürzte in den angrenzenden Acker. Hierbei verletzte sich der 53-Jährige leicht und wurde deshalb zu weiteren Untersuchungen in ein örtliches Klinikum gebracht. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf circa 500 Euro.

/kw

