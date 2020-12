Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Auseinandersetzung

RenchenRenchen (ots)

Eine Auseinandersetzung am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Mozartstraße führte zu polizeilichen Ermittlungen wegen Körperverletzung. Nach ersten Angaben soll eine bislang unbekannte Frau mit den dortigen Mitarbeiterinnen in Streit geraten sein. Hierbei soll sie diese und einen weiteren Kunden geschubst haben und versucht haben diese zu bespucken. Der Auslöser hierfür sollen wohl mehrere zuvor gekaufte und in das Geschäft mitgebrachte Produkte gewesen sein, welche die Unbekannte zur Vermeidung von Missverständnissen bis zum Ende ihres angestrebten Einkaufs nicht an der Kasse ablegen wollte. Wer sachdienliche Hinweise zu der Frau oder dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich bei den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Achern, unter der Telefonnummer 07841 7066-0 zu melden.

