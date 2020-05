Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Party gefeiert

In der Nacht zum Samstag waren Einbrecher an der Bleichstraße in Geislingen unterwegs.

Offensichtlich um eine Party zu feiern, brachen die Unbekannten eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage oberhalb des alten Kauflandes auf. Auf einem Nachbargrundstück entzündeten sie ein Lagerfeuer. Dann feierten sie mit Alkohol und Drogen und verteilten ihren Müll im Garten und in der Laube. Ob sie in weitere Hütten eingebrochen sind, ist bislang nicht bekannt. Die Geislinger Polizei (Telefon 07331/93270) sicherte die Spuren und sucht nun nach den Tätern.

