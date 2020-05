Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen - Audifahrer flüchtet auf der A8 vor Polizeikontrolle

Er entkommt zunächst mit einem waghalsigen Fahrmanöver.

Ulm (ots)

Am Samstag bereits um kurz vor 19 Uhr fiel ein grauer Audi A 5 am Autobahnkreuz Ulm-Elchingen durch seine Fahrweise auf. Der Audi befuhr zu diesem Zeitpunkt die Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zeugen meldeten den Audi über Notruf. Gegen 19.20 Uhr entdeckte eine Streife der Autobahnpolizei Mühlhausen das Fahrzeug auf Höhe der Anschlussstelle Mühlhausen. Als der Audi daraufhin angehalten werden sollte, missachtete der Fahrer das Anhaltezeichen der Streife. Im weiteren Verlauf flüchtete er mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Anschlussstelle Kirchheim-Ost bremste der Audi-Fahrer sein Fahrzeug mit einer Vollbremsung auf der linken der drei Fahrspuren ab. Noch während des Bremsvorganges überquerte er sämtliche Fahrstreifen und flüchtete über die Ausfahrt in Richtung Kirchheim. Während der Flucht schnitt er mehrere andere Fahrzeuge. Diese mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nachdem das Kennzeichen des Audis bekannt ist, konnte der Fahrer ermittelt werden. Die Verfolgungsfahrt wird von der Autobahnpolizei Mühlhausen bearbeitet. Zeugen und Geschädigte des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07335/96260 zu melden. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0957661)

