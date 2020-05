Polizeipräsidium Ulm

Am Samstag kurz nach 11:00 Uhr beobachtete eine Polizeistreife einen Mercedes, der in der Memminger Straße in Biberach stark beschleunigt an einer Ampel startete und anschließend auffallend schnell fuhr. Bei der Kontrolle des 29-jährigen Fahrers ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte das. Am Samstag um 14:00 Uhr fiel einer Polizeistreife in Eberhardzell in der Beethovenstraße ein Roller auf. Beim Gespräch des 19-jährigen Fahrers mit den Beamten ergab sich der Verdacht auf Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest verlief positiv. Beide mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Beide sehen nun einer Anzeige wegen Fahren unter Drogeneinfluss entgegen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0957824/0956331)

