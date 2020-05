Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - In Jugendbude eingebrochen

Bislang unbekannte Täter entwendeten Partyequipment aus einem Bauwagen

Ulm (ots)

Vermutlich mit einem Gartengerät hebelten Einbrecher die Eingangstüre eines Bauwagens auf und verschafften sich so Zugang zum Innenraum. Dort entwendeten sie Gegenstände aus dem Fundus der Jugendlichen im Wert von mehreren hundert Euro. Der Einbruch dürfte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignet haben. Die Polizei in Ehingen ermittelt. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0956651)

