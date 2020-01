Feuerwehr Schiffdorf

FW Schiffdorf: Ruhiger Jahreswechsel für die Feuerwehren in der Gemeinde Schiffdorf

Bild-Infos

Download

Schiffdorf (ots)

Für die Freiwilligen Feuerwehren in der Gemeinde Schiffdorf verlief der jüngste Jahreswechsel relativ ruhig.

Am Silvestermorgen kam es um 07:30 Uhr zu einer Alarmierung der Ortswehren Spaden, Wehden und der Löschgruppe Laven. Ein Anrufer hat über den Notruf 112 der Leitstelle Unterweser - Elbe gemeldet, dass aus dem Kassenhäuschen einer Tankstelle im Neufelder Weg in Spaden Rauch käme. Nach Eintreffen des ersten Einsatzfahrzeuges erkundete Einsatzleiter Patrick Lüders die Lage und stellte fest, dass es sich bei dem Rauch um die Einbruchmeldeanlage handelte. Wenn diese auslöst, wird durch eine Einbruchnebelmaschine der Kassenraum mit Nebel geflutet. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle war vor Ort und konnte die Lage schnell klären. Für die Feuerwehr war kein Eingreifen erforderlich. Warum die Einbruchmeldeanlage auslöste, ist unbekannt.

Zu einem weiteren Einsatz wurde die Ortswehr Wehdel um 19:45 Uhr alarmiert. Ein Anwohner hat bemerkt, dass in der Wesermünder Straße, Ecke Silberseestraße, ein Baumstumpf brennt. Er alarmierte die Feuerwehr. Da sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Kameraden der Ortswehr Wehdel im Feuerwehrhaus befanden, konnten diese zügig ausrücken und den Entstehungsbrand rasch löschen. Die Ortswehren Wehdel und Sellstedt wurden um 23:10 Uhr noch einmal zu demselben Baumstumpf alarmiert. Dieser wurde vermutlich wieder in Brand gesteckt. Die Ortswehren löschten ein weiteres Mal den Brand und sägten den Baumstumpf dann klein, sodass dieser nicht mehr in Brand gesteckt werden konnte.

In allem war die Silvesternacht aus Feuerwehrsicht eine ruhige Nacht. Die Gemeindefeuerwehr Schiffdorf wünscht Allen ein Frohes Neues Jahr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Schiffdorf

Stv. Gemeindebrandmeister

Hauke Kahrs

Mobil: 01713774353

E-Mail: haukekahrs@web.de

http://www.schiffdorf.de/staticsite/staticsite.php?menuid=53&topmenu=

91

Original-Content von: Feuerwehr Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell