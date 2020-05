Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dreister Diebstahl einer Geldbörse auf dem EKZ-Parkplatz

Idar-Oberstein (ots)

Am 20.05.2020 gegen 18:20 Uhr wurde auf dem EKZ-Parkplatz in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein auf dreiste Art und Weise eine Geldbörse entwendet.

Hierbei wurde eine, auf einem Autodach abgelegte, goldene Geldbörse, während der kurzen Abwesenheit der Eigentümerin durch einen bisher unbekannten Täter gestohlen. Die Geldbörse war auf einem Mercedes SLK Coupe abgelegt.

Die Polizei in Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein unter 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

