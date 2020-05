Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Junger Fahrradfahrer verletzt sich leicht

Birkenfeld (ots)

Ein elfjähriges Kind nutzte am Mittwochnachmittag, 20.05.2020, eine Treppe auf dem Gelände des Parkplatzes der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld als Fahrradsprungschanze. Hierbei übersah das Kind einen heranfahrenden Verkehrsteilnehmer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der junge Fahrradfahrer verletzte sich dabei leicht und musste in der nahegelegenen Ambulanz behandelt werden. Am PKW entstand Sachschaden.

