Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vielfache Sachbeschädigung durch Graffiti in Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

In der Nacht von Dienstag, 19.05.2020 auf Mittwoch, 20.05.2020 wurden in Birkenfeld an einer Vielzahl von Gebäuden Sachbeschädigungen durch Graffiti begangen.

Es wurde jeweils dasselbe Symbol an mehr als 30 verschiedenen Örtlichkeiten in unterschiedlichen Farben verwendet.

Der Sachschaden dürfte im hohen vierstelligen Bereich liegen.

Sollten sie hinsichtlich der Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.

