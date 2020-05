Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Brücken (ots)

Am 19.05.2020 gegen 17:30 Uhr kam es in der Trierer Straße in Brücken zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge (Opel Corsa, Farbe blau; Hyundai, Farbe schwarz) beschädigt wurden. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich zwecks Klärung der Unfallursache mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen. Insbesondere möge sich ein älterer Mann, welcher den Verkehrsunfall beobachtet und die Straße überquert habe, bei hiesiger Dienststelle melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782 991 - 0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell