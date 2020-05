Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, Hauptstraße Malborn

Malborn (ots)

Malborn. Am Montag, den 18.05.2020, zwischen 10:45 Uhr bis 12:00 Uhr, wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Malborn einzubrechen. Der/Die Täter versuchten durch die zum Garten führende Terrassentür in das Anwesen zu gelangen. Dieser Versuch scheiterte jedoch am Widerstand der dort befindlichen Tür. Hinweise werden durch die Polizei in Hermeskeil unter Tel. 06503/9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de entgegengenommen.

