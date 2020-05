Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden in der Schachenstraße

Idar-Oberstein (ots)

Am 20.05.2020 ereignete sich im Zeitraum von ca. 14:20 bis 14:40 Uhr in der Schachenstraße in Höhe der Hausnummer 23 ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte befuhr mit seinem PKW vermutlich die Schachenstraße aufwärts und stieß beim Vorbeifahren an einen rechts am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden im 5-stelligen Eurobereich. Der Verursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Bei dem beteiligten PKW müsste es sich anhand der Spurenlage um ein gelbes Fahrzeug handeln.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

