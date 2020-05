Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Oggenhausen - Motorradfahrer schwer verletzt

Autofahrer übersieht beim Abbiegen entgegenkommendes Motorrad

Ulm (ots)

Gegen 22.45 Uhr befuhr ein 64jähriger Opelfahrer die Kreisstraße aus Richtung Staufen in Richtung Oggenhausen. Als er am Ortseingang Oggenhausen nach links in die Staufener Straße abbiegen wollte, übersah er ein entgegenkommendes Motorrad. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Der 23jährige Fahrer des Motorrades Honda wurde dabei schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mindestens 15000 Euro. Da der Opelfahrer unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme veranlasst und sein Führerschein einbehalten. Gegen ihn wird jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Der Verkehrsunfall wurde vom Verkehrsdienst Heidenheim aufgenommen. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++( 0958360)

