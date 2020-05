Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Fluchtversuch bei Verkehrskontrolle endet mit Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 17.30 Uhr fiel Beamten des Polizeireviers Giengen zwischen Hermaringen und Gerschweiler ein Ford Cabrio auf. An dem war die TÜV-Plakette abgelaufen. Als der Ford-Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte dieser und versuchte vor der Streifenbesatzung unter anderem über einen Feldweg zu flüchten. Durch seine waghalsige Fahrt kam der 55jährige Lenker vom Feldweg ab und überschlug sich hierbei mit seinem Pkw mehrfach. Der Mann blieb hierbei unverletzt und konnte von den Beamten festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass er mit weit über einem Promille Alkohol unterwegs gewesen war. Die am Ford Cabrio angebrachten Kennzeichenschilder waren zudem für ein ganz anderes Fahrzeug ausgegeben. Einen Führerschein hatte er darüber hinaus auch nicht. Dies dürften wohl auch die Gründe für den unternommenen Fluchtversuch gewesen sein. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Es wurde Strafanzeige wegen einer ganzen Reihe von Delikten gegen den Fahrer erstattet.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl/Peter Mengele) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de+++ (0957416)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell