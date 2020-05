Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Auto beschädigt

Unbekannter hinterlässt hohen Schaden auf einem Parkplatz in Eislingen.

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 8.45 Uhr, parkte ein Kunde seinen Fiat auf dem Parkplatz vom Media Markt in der Steinbeisstraße. Als er um kurz nach 9.00 Uhr zurückkam, musste er einen Schaden an seinem Auto feststellen. Der beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Ein Unbekannter hatte vermutlich beim Ein- oder Aussteigen den Schaden verursacht. Doch anstatt die Verantwortung dafür zu übernehmen, flüchtete er. Die Polizei in Eislingen (Telefon 07161/8510) nahm die Ermittlungen auf.

