Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Nach Unfall verletzt

KehlKehl (ots)

Das Linksabbiegen eines Peugeot-Lenkers endete am frühen Montagnachmittag kurz vor 14 Uhr mit einem Unfall. Der 41-Jährige befuhr die Königsbergerstraße in Richtung der Carl-Schurz-Straße und wollte dort in Fahrtrichtung der Auffahrt zu der Straßburgerstraße nach links einbiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des bevorrechtigten 28-jährigen Ford-Fahrers und kollidierte seitlich mit dem hinteren Kotflügel. Der 28-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. /jt

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell