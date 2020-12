Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

RastattRastatt (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro war das Resultat eines Wohnungsbrandes am Montagabend. Gegen 21 Uhr wurde Einsatzkräften von Feuerwehr- und Polizei der Brand in der Grenzstraße gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es aus bislang unbekannter Ursache im Badezimmer einer aktuell unbewohnten Wohnung zu einem Brand gekommen sein. Weitere Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Aktuell ist das Gebäude aufgrund der Verrußung nicht mehr bewohnbar. Die zuständigen Polizeibeamten haben nun die Ermittlungen aufgenommen. /kw

