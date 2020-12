Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Berauscht am Steuer

EttenheimEttenheim (ots)

Nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen am Montagnachmittag kurz nach 16:30 Uhr ermitteln Beamte des Polizeipostens Rust nun gegen einen 21-Jährigen. Diesem zufolge soll der 21-jährige Renault-Lenker unter Drogen- oder Alkoholeinfluss am Verkehr teilgenommen haben. Nach längerer Suche nach dem Renault-Fahrer, konnte er schließlich auf der L103 in Fahrtrichtung Autobahn, kurz nach der Auffahrt zur B3 einer Kontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Des Weiteren musste der Mann das Auto stehenlassen, die Schlüssel abgeben und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun unangenehme Post der Staatsanwaltschaft. /jt

