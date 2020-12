POL-OG: Rastatt, A5 - Von der Fahrbahn abgekommen

Polizeipräsidium Offenburg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmittag gegen 15 Uhr auf der A5 in Richtung Karlsruhe auf Höhe der Ausfahrt Rastatt-Nord. Ein 25-jähriger VW-Lenker geriet offenbar beim Verlassen der Autobahn an der Ausfahrt Rastatt-Nord aufgrund seiner mutmaßlich nicht angepassten Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte der Fahrzeuglenker mit einem dortigen Verkehrsschild und kam anschließend an einer Böschung zum Stehen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf circa 500 Euro. Durch den Unfall kam glücklicherweise kein Verkehrsteilnehmer zu einem Schaden. /kw

