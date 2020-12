Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Verkehrsunfall

OffenburgOffenburg (ots)

Das Bedienen eines Telefons endete am Montagabend kurz vor 19:15 Uhr mit einem Verkehrsunfall. Ein 19-jähriger Renault-Fahrer befand sich auf der Linksabbiegerspur der Grabenallee an der Kreuzung zur Hauptstraße. Als seine Ampel auf "grün" schaltete und der 19-Jährige losfahren wollte, machte ihn ein Autofahrer drauf aufmerksam, dass er sein Mobiltelefon während des Fahrens aus der Hand legen sollte. Diesem Hinweis kam der Renault-Lenker nach, bemerkte jedoch offenbar erst nach dem Einbiegen in die Kreuzung, dass er schon lange "rot" hatte. Der 19-Jährige ließ den bevorrechtigten Bus passieren, kollidierte beim Einfahren in die Kreuzung jedoch mit einem von links kommenden 21-jährigen Nissan-Fahrer. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. /jt

